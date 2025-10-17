46年前の事故で9人が死傷した東名・日本坂トンネルで人身事故と車両火災を想定した訓練が行われました。訓練は1979年7月、東名高速・下り線の日本坂トンネルで、9人が死傷し173台の車が焼失した事故を教訓に毎年行われています。17日は追越車線を走っていた車が前の車に追突し、バスなど3台が絡む事故により車両火災が発生した想定で行われました。訓練は上り線の左ルートを通行止めにして行われ、警察や消防は連携してけが