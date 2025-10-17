江東区の新しい歩みを牽引する大久保区長。就任以来、区民の信頼回復に向けた区役所のコンプライアンス推進に取り組むとともに、女性職員の視点を生かした「プロジェクト・スマイル」など独自の施策を進展開してきました。区政の現場に女性ならではの感覚を取り入れ、働き方や暮らしの在り方を変える挑戦を続けています。都庁での長年の経験、そして二人の娘を持つ母としての思いを胸に、「次の世代のためにできること」を模索する