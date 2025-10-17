16日夜、静岡県焼津市の県道で乗用車とバイクが衝突する事故があり、バイクに乗っていた女性（26）が死亡しました。警察によりますと16日午後9時ごろ、焼津市大栄町の県道で交差点を右に曲がろうとした乗用車が直進してきたバイクと衝突しました。バイクには男女2人が乗っていましたがこのうち、静岡市駿河区に住む女性（26）が搬送先の病院で死亡が確認されました。同じバイクに乗っていた若い男性は重傷で、搬送時に意識はありま