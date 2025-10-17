女優の大友花恋が１７日、東京・サナギ新宿前イベントスペースで行われた日本冷凍食品協会主催「手抜きレストラン」（１８日まで）のＰＲイベントに出席した。料理が得意で、日頃から作ったものをインスタグラムで公開しているが「忙しくてちゃんと料理をしなきゃと意識をすると、自分の負担になる瞬間があると思うので、冷凍食品を活用して包丁、火を使わないことが私にとって手間抜きのコツです」と、日常的に冷凍食品を活用