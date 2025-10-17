ＭＬＢ公式サイトは１６日（日本時間１７日）までにヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が今オフの右肘手術を回避する見込みであることを伝えた。ブーン監督がシーズン総括会見で明かした。シーズン終了後に行われたＭＲＩ検査で異常は見られず、順調に回復しているといい「オフの間は休養を取りながら、筋力強化とリハビリを続ける予定だ」と指揮官。ジャッジは７月に右肘の屈筋損傷で負傷者リスト入りし、８月上旬にＤＨ