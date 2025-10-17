元AKB48で俳優の市川美織（31）が16日、自身のXを更新し、「小学生に見える」オフショットを投稿した。【写真】31歳には見えない！小学生ファッション姿の市川美織小柄で31歳には見えない市川だが、Ｘでは「小学生みたい」と写真を投稿。ツインテールの髪型で、デニムスカートを履いた“小学生”ファッションを見ることができる。これにファンは「小学生にみえたよ…メゾピアノのお洋服可愛いよね。みおりん」「これは間違い