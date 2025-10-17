東京午前のドル円は１５０．０５円付近まで下落した後にやや切り返したが、１５０円前半で戻りが鈍い。米中貿易戦争の激化による世界的な景気悪化リスクや、米信用不安が台頭していることがドル円の重し。 豪ドル円は９７．１０円付近まで軟化。ドル円の戻りが鈍いことや、対ドルで豪ドルが下げていることが重し。 ユーロ円は１７５．９７円付近まで強含み。ドル円が低調に推移していることが上値を抑えてい