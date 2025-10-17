“悪い魔女”エルファバと、“善い魔女”グリンダ――。ふたりの魔女の出会いと友情を描き、世界中に感動の旋風を巻き起こしたミュージカル映画『ウィキッド ふたりの魔女』。その続編となる『ウィキッド 永遠の約束』（2026年3月、日本公開）の特別映像が公開された。主演のシンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデ、そしてジョン・M・チュウ監督が物語の核心に迫るコメントを寄せている。【動画】『ウィキッド 永遠の約束』特