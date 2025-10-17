欧州株先物下落、米地銀信用不安FTSE100は0.9%安 欧州株先物は下落スタート。FTSE100は0.9%安、ユーロストック50は0.8%安。米株先物も下落している。 米中対立激化や米政府閉鎖長期化懸念、さらに米地銀信用不安で投資家心理が悪化している。米地銀2行が不正の疑いがある融資の問題を明らかにしたことで信用不安が強まっている。前日の米株式市場ではザイオンズ・バンコープなど地方銀行株が急落した