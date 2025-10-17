指導者が不足している高校の部活動にAIを活用したスポーツ練習アプリを活用しようという取り組みが行われました。これは静岡県教育委員会が行ったもので１５日、県立松崎高校での説明会には陸上部の部員や関係者らが参加しました。ソフトバンクが開発したアプリ「AIスマートコーチ」は筑波大学陸上部の選手が動くお手本の映像と自分の動作を比較して採点できる仕組みになっています。（松崎高校陸上部員）「手本