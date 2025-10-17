タレント・杉浦太陽（44）の妻で、タレントの辻希美（38）が15日、自身のブログを更新。「今日はとある撮影でしたぁ」と書き出し、出産約2ヶ月での“撮影復帰”を報告した。【写真】「気分転換にもなって楽しかったぁ」久々にヘアメイク施した辻希美＆次女・三男の親子ショット辻は8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃん（ゆめあ／0）を出産。8月9日のインスタで報告し、「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に