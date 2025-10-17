タレント・指原莉乃（32）が15日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。異性について語った。この日は「筋トレ男子のモテ事情」をテーマにトーク。共にゲストとして登場したのは「SnowMan」岩本照だった。司会の「南海キャンディーズ」山里亮太から「さっしー的に岩本ちゃんのこの筋肉どう？」と質問された指原。「めっちゃ奇麗だと思うんですよ」と熱を込めた。しかし、続けて