タレントの井上咲楽が、親交のあるタレント・ぺえが元カレ・オズワルド畠中悠に抱いていた印象について明かした。【映像】井上咲楽がオズワルド畠中と別れた理由10月16日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに井上咲楽が登場した。番組内で稲田から「なんで仲いいんですか？」と、ぺえとの関