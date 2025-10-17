きょう17日(金)午前3時、気象庁は、フィリピンの東にある熱帯低気圧が、今後24時間以内に台風に発達する見込みとの情報を発表しました。■新たな台風発生へ 沖縄には間接的に影響かきょう17日(金)の午前3時、気象庁は、フィリピンの東にある熱帯低気圧が、今後24時間以内に台風に発達する見込みとの情報を発表しました。この熱帯低気圧(台風)は、今後も西寄りに進む見通しで、19日(日)頃にフィリピンのルソン島付近を通過。その後