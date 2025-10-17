大好きな先輩を送り出すには、全てが必要だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月16日の第1試合ではKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が個人2勝目をゲット。12日に亡くなった大先輩で元チームメイトの前原雄大さん（享年68）に勝利を捧げると、試合後には前原さんが見せたことがあるラオウポーズ、インタビュー時はお決まりのガラクタポーズ、そして笑顔と言葉を前原さんに届けた。【映像】前原さんに捧ぐ…佐々木寿人