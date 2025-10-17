西岡剛氏ロッテは17日、球団OBの西岡剛氏（41）がチーフ打撃兼走塁コーチに就任すると発表した。球団を通じ「育てていただいたこのチームで、再びユニホームを着てグラウンドに立てることを光栄に思う。サブロー監督が目指す『選手が主役のチームづくり』に、自分の全てを注ぎたい」とコメントした。西岡氏は大阪桐蔭高からドラフト1巡目で2003年にロッテ入団。俊足巧打の内野手として2度の日本一に貢献し、05、06年に盗塁王、