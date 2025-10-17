【シュナイダー・ラリー 1】 10月17日発売 価格：858円 【拡大画像へ】 竹書房は、「竹コミ！」で連載中の「シュナイダー・ラリー」第1巻を10月17日に発売した。価格は858円。 本作は原作・シャチ氏、マンガ・かみねし氏、メカニックデザイン・エストレーヤ★彡氏による航空系青春マンガ。飛行艇レースに賭ける少女たちの物語や、飛行