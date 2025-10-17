けさ、埼玉県の関越自動車道下りで乗用車とトラックが衝突する事故があり、6人が病院に運ばれ、このうち2人が意識不明の重体です。報告「車両の周りには複数の破片が確認できます」きょう午前6時半ごろ、埼玉県上里町の関越自動車道下りで「事故があった」と目撃者から110番通報がありました。警察などによりますと、男性5人が乗った乗用車が道路左側の柵に接触したのち、男性1人が運転するトラックに衝突したとみられるということ