陸上の女子１００メートル障害で東京世界選手権代表の中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝が１６日、自身のインスタグラムを更新。シーズン終了の報告をつづった。躍進のシーズンを振り返り「１月から始まった長い長いシーズンが国体をもって終了しました織田記念での１３年ぶりのタイトルから始まった今年度『新星ハードラー』『ニューヒロイン』『遅咲き』ありがたい言葉を本当にたくさんいただきました。でもその反面