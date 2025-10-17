大分県別府市の杉乃井ホテルでは廃材で作られたアート作品の展示が始まりました。 ◆TOS児玉直輝記者「こちらが廃材を活用したアート作品。現在、仕上げの作業が行われている」 廃材で作られたアート作品 仕上げの様子が公開されたオオカミをイメージしたこの作品。「廃材再生師」として活動するアーティストの加治聖哉さんが杉乃井ホテルで使わなくなった客室の座いすや鍋のふた