さまざまな効能を得られるお風呂の入り方を紹介します（写真：Pangaea／PIXTA）私たち日本人が毎日当たり前のように入っているお風呂ですが、温泉療法専門医の早坂信哉氏によれば、入浴で得られる効果は実に多岐にわたるといいます。「花粉症」や「加齢臭」の対策から「美肌」の維持まで、入浴の「意外な効能」と「正しい入り方」を、早坂氏の『入浴それは、世界一簡単な健康習慣』から、一部を抜粋・編集してお届けします。「ケ