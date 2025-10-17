北朝鮮による拉致被害者、横田めぐみさんの母・早紀江さん。10月16日に開かれた集会で問題が進展しないことへのもどかしさを語りました。16日に都内で開かれた「横田早紀江さんを囲む祈り会」。早紀江さんの娘で拉致被害者の横田めぐみさんとの再会を願う支援者などが集まり今回で246回目となりました。〈めぐみさんの母横田早紀江さん〉「もう来年90歳になっちゃうんですよね」2002年には5人の拉致被害者の帰国が実現しましたが