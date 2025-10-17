東洋水産株式会社は10月6日、「マルちゃん緑のたぬき天そばレバンガ応援カップ」を北海道地区にて数量限定で発売した。 昨年に続き「緑のたぬき天そば」とレバンガ北海道がタイアップ。パッケージはチームカラーに合わせたオリジナルのデザインで、北海道のマスコットキャラクターのレバードが目印となっている。商品内容は通常の緑のたぬきと同様、だしの旨みを利かせた北海道向けの味