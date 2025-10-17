取材・文：ねむみえり撮影：佐々木康太編集：杉田穂南／マイナビウーマン編集部ヘアメイク：山口朋子（HITOME）スタイリスト：倉田強人生は一度きり、ということを、普段意識することはあまりないかもしれない。毎日仕事や生活で精一杯で、気がつけば時間が経ち、あっという間に1年が終わったりする。しかし、そんな日常は当たり前ではないということを教えてくれるのが、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』だ。2023年に刊行