１７日前引けの日経平均株価は前日比４５０円４３銭安の４万７８２７円３１銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億２８２万株、売買代金概算は２兆５２１４億円。値上がり銘柄数は４３１、値下がり銘柄数は１１２６、変わらずは５８銘柄だった。 日経平均株価は反落。前日の米株式市場は、ＮＹダウは３０１ドル安の４万５９５２ドルと下落した。米地銀の信用不安を背景に金融株を中心に値を下げたほか、米中貿易摩擦も