「BCNランキング」2025年10月6日〜12日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）2位Galaxy Tab A9+SM-X210NZAAXJP（SAMSUNG）3位11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）4位11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンクMD4E4J/A（アップル）5位LAVIE Tab T10T1055/KAS（NEC）6位LAVIE Tab LiteTL103/KAL（NE