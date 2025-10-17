ヘアカラー大手・ホーユーによる、障害があるアーティストの作品コンテストが開かれ、入賞作品が展示されています。名古屋市東区に本社があるホーユーは2023年から、障害があるアーティストの作品を募集し社員の投票で入賞を決めています。展覧会には13の入賞作品が展示されていて、こちらのイラストは初めて自分で髪を染めた女性が不安そうに鏡をのぞき込む表情を捉えています。