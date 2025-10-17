名古屋駅近くで15日、71歳の男が運転する軽自動車が暴走し3人が死傷した事故で、男が事故の前に夜通し車を運転していたという趣旨の供述をしていることがわかりました。北区の職業不詳・鳴海洋容疑者(71)は15日午前7時40分ごろ、中村区名駅南の横断歩道に軽自動車で突っ込み、稲沢市の会社員・田中幸子さん(49)を死亡させ、男女2人に重傷を負わせた危険運転致死傷の疑いで送検されています。鳴海容疑者は「人にぶつかってい