ドラマ『恋する警護24時 season2』公式Instagramにて、主演を務める岩本照（Snow Man）とヒロイン・白石麻衣が番組ポスター前で記念撮影したツーショットが公開された。 【写真】岩本照と白石麻衣のスタイル抜群スーツ姿オフショットなど ■岩本の“社長ポーズ”にも注目 2024年1月期に放送されたテレビ朝日系オシドラサタデー『恋する警護24時』の続編が、金曜ナイトドラマ枠で10月17日からスタ