静かな「W杯出場決定」だった。イングランド代表は、現地10月14日に敵地で行なわれた北中米W杯欧州予選のラトビア戦で５−０と圧勝した。K組で６戦全勝とし、欧州勢で最初にW杯本大会出場を決めた。だが出場権を手にしても、爆発的な喜びはなかった。ここまで予選を通して順調に勝ち星を重ねており、本大会出場はほぼ決定的な状況にあったからだ。スポーツサイトの『ジ・アスレティック』が「出場は誰もが予想していたこと