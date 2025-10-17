日本社会全体で脱炭素への取り組みが加速している中、自治体だけでなく、地域に根差した産業界との連携により、この活動をさらに広げようという試みが各所で展開されている。その取り組みの中で、各自の得意分野を持ち寄ることで、新たな可能性を感じさせる事業も始まりつつある。今回は埼玉県の越谷市、NTT東日本、イハシライフの官民連携により生まれた新たな一歩となる事業を紹介したいと思う。○■コンバージョンEVを活用し、