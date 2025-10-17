2025年10月16日、中国メディアの北京日報は、「日本のインフルが周辺国まで拡散の可能性」とのハッシュタグを付け、日本でインフルエンザの流行が例年より早く始まったことを報じた。記事は、日本の厚生労働省が3日、全国的なインフルエンザの流行期に入ったと発表したと紹介。10日までに報告された感染者は6013人に達し、100校を超える学校が休校となったとしたほか、9月の入院患者287人のうちおよそ半数が14歳以下の子どもだった