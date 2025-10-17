広島市西区でベトナム人とみられる女性が殺害された事件で、室内で争った形跡があることが新たに分かりました。事件は15日夕方、広島市西区中広町の集合住宅で30代のベトナム人とみられる女性が頭部付近から血を流して死亡しているのが見つかったものです。捜査関係者によると、室内にはいたる所に多くの血痕が残され、争った形跡があることが新たに分かりました。一方、付近の小学校では17日朝も保護者の付き添いのもと、児童たち