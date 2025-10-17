東洋証券 [東証Ｐ] が10月17日昼(12:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の業績予想は連結経常利益が前年同期比2.4倍の10.4億円に拡大する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 前第2四半期実績と当第2四半期速報値との差異の理由当四半期の業績は、投信販売手数料、国内株委託手数料、ソリューションビジネス関連収益が増加したため、営業利益、経