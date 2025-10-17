HIPHOP／R&Bガールズグループ・XGが、自身2度目となるワールドツアー『XG 2nd WORLD TOUR』を開催することを発表した。2026年2月の日本公演を皮切りに、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米などでの開催が予定されている。【ライブ写真】XG『Coca-Cola X Fes 2025』ほか中国ツアーのステージショットがたっぷり！XGは2024年に初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』を実施。神奈川