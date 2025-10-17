北海道岩見沢市の国道で１０月１７日朝、乗用車同士が正面衝突する事故がありました。警察はどちらかの車が反対車線にはみ出したとみて、事故の状況を詳しく調べています。フロント部分が大破した車。エアバッグが作動していて衝撃の大きさを物語っています。事故があったのは岩見沢市美園１条３丁目の国道１２号です。午前８時ごろ、目撃者から「車両同士の事故」と警察に通報がありました。警察によりますと、乗用車同士が正面衝