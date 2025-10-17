17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比390円安の4万7860円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万7827.31円に対しては32.69円高。出来高は2万5608枚となっている。 TOPIX先物期近は3181ポイントと前日比21.5ポイント安、現物終値比0.11ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 47860