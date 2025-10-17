福山市のコンビニエンスストアで店員に刃物を突きつけ、現金を奪おうとした疑いで20歳の男が送検されました。強盗未遂の疑いで広島地検福山支部に送検されたのは、福山市水呑町の無職の男(20)です。警察によると、男は10月14日、福山市箕沖町のコンビニエンスストアで、男性店員(71)に刃物を突き付け、現金を奪おうとした疑いです。警察の調べに対し「わたしがやったかもしれませんが、記憶が曖昧です」と供述しているということで