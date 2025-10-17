食品スーパーのマルキュウやアルクを展開するリテールパートナーズの中間決算は、物価高などを背景に営業収益が過去最高となりました。リテールパートナーズの中間決算の連結の営業収益は、前の年に比べ4.7％増の1390億6100万円でした。物価高や既存の店舗の改装効果などで過去最高となり、増収は3期連続です。純利益は2期ぶりの増益となる27億400万円です。田中康男社長は、県内