◇女子ゴルフツアー富士通レディース第1日（2025年10月17日千葉・東急セブンハンドレッドクラブ6697ヤード、パー72）渋野日向子（27＝サントリー）が前半を4バーディー、ノーボギーの32で回りトップタイでハーフターンした。菅楓華（20＝ニトリ）と福山恵梨（32＝松辰）が4アンダーで並んでいる。前週優勝の河本結（27＝RICOH）は8番を終え2バーディー、1ボギーで回っている。大会前の14日に福岡の練習スタジオ