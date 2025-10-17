◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3-1ブリュワーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの妻たちの中で真美子さんも笑顔が光ります。ドジャースがナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を戦います。ドジャースの夫人会はここまで、夫やパートナーがポストシーズンを戦う日にはSNSで集合写真を投稿しています。本拠地に戻ってきた夫たちの応援に駆けつけた妻たちがそろって笑顔。最後列には大谷翔平選手の妻・