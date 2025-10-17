ソフトバンクは、5G（第5世代移動通信システム）対応のレノボ・ジャパン製タブレット「Lenovo TAB8（レノボ・タブエイト）」を2025年10月17日に発売する。PCのセカンドディスプレイとしても約11型の大画面で高画質なワイドQXGA（2560×1600ドット）ディスプレイを搭載し、迫力のある映像や、4つのスピーカーと「Dolby Atmos」による臨場感のあるサウンドを楽しめる。パソコンのセカンドディスプレイとして使える機能を搭載。機器間