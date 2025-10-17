男性従業員が行方不明となっている岩手県北上市の温泉旅館の付近で、身元不明の1人の遺体が見つかりました。警察が、遺体の身元の確認を進めています。【映像】温泉旅館から約100m離れた山で身元不明の遺体発見16日、北上市の温泉旅館で、従業員の笹粼勝巳さん（60）が露天風呂を清掃中に行方不明となりました。現場には血痕があり、クマとみられる毛が残されていたことなどから、笹粼さんはクマに襲われて連れ去