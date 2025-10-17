１６日のＴＢＳ「ひるおび」では、国会首相指名選挙に向けて混迷を深めていた政局が急転、自民・高市早苗総裁と維新・吉村洋文代表が会談し、突然、自維が連立政権に向けた政策協議を行うことで合意したことを特集した。毎日新聞専門編集委員の佐藤千矢子氏も、数日前から突然動きが表面に急浮上してきたと驚きを語り「取材してみると相当水面下でずっとやっていたということで」と解説。「そもそも小泉政権前提でやっていて、