【女子旅プレス＝2025/10/17】ベトナム・ダナンの既存ホテル・Sel de Mer Hotel & Suitesが、「プリンスホテル」としてリブランドオープンした。【写真】シンガポールに初のアマン誕生へ◆「プリンスホテル」ベトナムの人気リゾート地に上陸「プリンスホテル ダナン」は、人気のミーケービーチに近いファム ヴァン ドン ビーチ沿いに位置する26階建てのホテルだ。客室は全164室を用意。ジュニアスイートなど、ゆったりと寛げる