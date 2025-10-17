シカゴの歩道に残った「ネズミ穴」。実際に穴にはまった動物の正体は？/E. Jason Wambsgans/Chicago Tribune/Alamy Stock Photo（ＣＮＮ）米シカゴ市内の歩道にくっきりと残ったネズミのような動物の形。「シカゴのネズミ穴」として一躍有名になり、観光名所にもなったこの形を残した「真犯人」が、専門家の調査でついに判明した。この歩道には、流し込まれたばかりのセメントに飛び込んだ動物の形がはっきり残っていた。しかしこ