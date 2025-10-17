埼玉・鶴ヶ島市の老人ホームで入所者2人が殺害された事件で逮捕された元職員が、2人について、「首を絞めてナイフで刺して殺した」と供述していることが分かりました。木村斗哉容疑者(22)は15日、鶴ヶ島市の介護付き老人ホームで、小林登志子さん(89)を殺害した疑いがもたれています。死亡した別の女性についても木村容疑者の犯行とみられていますが、その後の取材で、木村容疑者が2人について、「ベッドで寝ているところを首を絞