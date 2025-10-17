FW上田綺世は得点ランクトップに立つオランダ1部フェイエノールトは現在1部リーグで首位を走る。その立役者の一人が8試合8得点でゴールランキングトップに立つ日本代表FW上田綺世だ。現地解説者のハンス・クラアイ・ジュニア氏は「アルネ・スロットが正しかった」と語り、前監督時代からポテンシャルを高く評価されていたストライカーの覚醒を称えていた。オランダメディア「VP」が報じている。上田は2023−24シーズンからフェ