行く予定じゃないのに寄ってしまったり、買うつもりがなかったのについ買ってしまうなど、不思議な魅力を持つ「雑貨店」。店内には数々のアイテムが並びますが、カスタマーを惹きつける商品を仕入れるのに重要なのが「バイヤー」という人々。具体的にどういった仕事をしているのでしょうか。海外雑貨を取り扱う「良眞」（兵庫県姫路市）のバイヤー・武本眞優さんに話を聞きました。☆☆☆☆結婚を機に現在の仕事を始めたという