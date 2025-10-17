モデルで俳優の本田翼さん（33）が2025年10月14日、自身のインスタグラムを更新。私服姿を披露した。「どんなファッションでも似合う」の声本田さんは、「私服」といい、この日のコーディネートを紹介した。インスタグラムに投稿された写真では、落ち着いたトーンのグレーと白のボーダのトップスに黒のミニ丈のスカートを合わせ、ロングブーツを着用。2枚目の写真では、首をかしげたポーズで、全身のショットを披露している。この